Мошенники вспомнили старую схему обмана с такси: как наживаются на украинцах

"Таксисты" просят украинцев продиктовать им код подтверждения, который пришел на их телефон

Такие сообщения ранее получали и в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники используют новую схему обмана – представляются таксистами и пытаются "развести" людей на деньги.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

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Мошенники отправляют украинцам коды от имени популярных служб такси. Позже они звонят и просят продиктовать цифры. Если это сделать, то можно остаться без денег.

Как рассказал житель Днепра, ему позвонил мужчина, который представился водителем службы такси Bolt. Он сказал, что хотел подтвердить поездку от клиента, но нечаянно ошибся цифрой и отправил ему код для активации поездки. Мужчина попросил украинца продиктовать ему этот код.

Днепрянин отказался продиктовать код незнакомцу и сохранил свои деньги. Оказалось, что ему отправили SMS-уведомление мошенники.

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/ Фото: скриншот

Злоумышленники с другого смартфона устанавливают приложение с платежной системой и вводят чужой номер телефона. Сообщение с кодом активации, соответственно, приходит на номер украинцев. А если дать аферисту полученный код, то он получит доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта и номер мобильного.

Такие сообщения ранее получали и в Харькове, так что схема уже не новая. Неизвестно, те же самые мошенники рассылают сообщения, или их несколько.

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"Пришло SMS от службы такси Bolt с четырехзначным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ и чтобы его отменить попросил код из SMS. В итоге с моего аккаунта начали заказывать поездки с разных областей Украины", – рассказал жертва схемы.

На один из таких вызовов успела приехать машина, а стоимость поездки была 7 тыс. грн, но мошенники не успели списать деньги.

Как уберечься?

В Киберполиции украинцам рассказали, как не попасться на удочку мошенников и не потерять свои деньги.

А именно:

не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети,

не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по телефону, электронной почте или соцсетям: этим могут воспользоваться злоумышленники,

отключите опцию общего доступа к файлам,

запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети,

выключите опцию автоматического подключения к открытой сети,

используйте VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi,

не регистрируйтесь на новых ресурсах при использовании неизвестной сети,

если соединение прерывается и происходит переподключение – не используйте такую сеть.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области женщина пыталась получить выплату за вакцинацию, однако попала в аферу. Она предоставила мошенникам личную информацию.

Напомним, что в Волынской области мошенники обманули женщину и украли с ее карты 70 тысяч гривен. Пострадавшая пыталась купить сервиз в интернете и ввела данные со своей карты.