Glusco торгует бензином или нет? Фискалы и пользователи Сети спорят о работе АЗС

В самой компании тем временем уверяют, что их собственник не сменился и вряд ли сменится ближайшее время

В Сети спорят, продается бензин на Glusco, или нет / Фото: Facebook, пресс-служба ГФС

На выходных Государственная фискальная служба (ГФС) провела следственных действия на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины. Причиной стали сообщения о том, что заправки Glusco якобы возобновили продажу бензина. В ГФС заверили, что все 106 проверенных заправок не работали. Тем временем, в Сети уверяют, что бензин на Glusco все-таки продается, и даже публикуют доказательства.

"Доступ к заправочным колонкам ограничен", – заявили в ГФС по результатам проверки и показали фото. На снимках видно, что бензиновые колонки не работают (Glusco продолжает вести торговлю автогазом).

АЗС Glusco / Фото: пресс-служба ГФС

Тем не менее, пользователи Facebook утверждают, что проверки не были внезапными, поэтому заправки закрылись непосредственно перед приездом сотрудников ГФС и открылись после него.

"Люди говорят, что за два часа до внезапной и очень тайной проверки все АЗС Glusco внезапно прекратили свою работу", – отмечается на странице "Бункер Пиночета".

Там же размещена фотография чека за бензин А-95. Дата операции – 9 июля, продавец – "Глуско ритейл".

Что говорят в Glusco?

В компании после проверки ГФС в очередной раз заявили от имени главного управляющего директора В.В. Вандича, что не продают нефтепродукты на регулярной основе с марта 2021 года.

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Вместе с тем, в Glusco признали, что на АЗС периодически проводят технические проливы нефтепродуктов, чтобы предотвратить возможные взрывы.

В руководстве Glusco также сообщили, что смена собственников компаний группы сейчас невозможна в соответствии с действующим в Украине законодательством. А потому заявления о продаже Glusco собственникам SOCAR преждевременны.

"Действует запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении любых регистрационных изменений в отношении компаний группы, включая изменение состава участников (собственников) компаний группы. До снятия указанной запрета смена собственников компаний группы в Украине невозможна. Все сообщения в СМИ о вероятной смены собственника сети является неподтвержденным, смена собственника требует выполнения ряда предварительных условий", – говорится в заявлении.

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Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о восстановлении продажи нефтепродуктов на АЗС Glusco после 115-дневного перерыва. Позже стало известно, что сеть снова приостановила продажу бензина и дизельного топлива. Glusco продает только сжиженный газ и сопутствующие товары в пристанционных магазинах. При этом логотип сети уже закрыт на большинстве заправок.

Как известно, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании. В СБУ сообщили, что масштабные обыски на объектах компании связаны с организацией незаконного ввоза в Украину топлива, в том числе из России.

Это произошло после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, которого связывают с владельцами нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс". По нему поступало дизельное топливо в Украину.

Тем временем, в Украине снова подорожал бензин: