Главная эротическая платформа OnlyFans запретит контент сексуального характера

В OnlyFans запретят контент сексуального характера / Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Сервис OnlyFans с 1 октября 2021 запретит контент сексуального характера, несмотря на то, что платформа известна в первую очередь таким содержанием. Авторы все еще смогут публиковать контент с обнаженным телом, но только если они будут соответствовать новым правилам. Подробности компания предоставит в ближайшее время.

Причиной запрета стало давление банков и платежных систем на платформу, пишет Bloomberg. Это давление выросло после того, как в США конгрессмены потребовали расследовать работу сервиса и призвали платежные системы отключить платежи.

Альтернативой запрету контента сексуального характера для OnlyFans могли бы стать платежи в криптовалюте, считают аналитики TechCrunch. Впрочем, они признают, что пока криптокошельки есть не у такого большого числа людей, как банковские карты, работать в этом направлении сложно.

Кроме того, сама платформа, очевидно, решила продвигаться как площадка для блогеров, музыкантов и артистов.

OnlyFans – это служба подписки. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их страницы. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.

OnlyFans появился в 2016 году, а в 2020 году сайт стал главной площадкой эротического контента. По данным компании, к 2021 году аудитория сайта превысила 130 млн пользователей. Контент выкладывают 2 млн авторов.

Стоимость ежемесячной подписки в среднем составляет от 5 до 50 долларов, компания удерживает 20%. Платформа не называет самых крупных авторов, но, по собственным данным, более 300 пользователей заработали на OnlyFans больше миллиона долларов.

Провал Tumblr

Похожая история произошла несколько лет назад с другой популярной платформой для визуального контента – Tumblr. На тот момент Tumblr был известен большим количеством gif-изображений порнографического содержания.

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В 2018 году социальная сеть ввела запрет на публикацию материалов сексуального характера. Это произошло после того, как Apple App Store обнаружил в соцсети детскую порнографию. Вместо борьбы с этим контентом Tumblr принял историческое решение запретить всю порнографию.

Из-за запрета на порнографию Tumblr потерял более 150 млн просмотров в месяц. Интерес к платформе сильно упал. Многие специалисты считают, что OnlyFans постигнет та же участь.

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