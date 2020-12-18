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Журналисты узнали имя владельца PornHub: его не знает даже Google

18 декабря, 12:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бернарда Бергемара назвали конечным бенефициаром компании, которой принадлежит порносайт

На фоне секс-скандала вокруг одного из крупнейших порносайтов мира PornHub СМИ провели расследование и определили владельца компании, которой принадлежит этот интернет-ресурс.

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Его имя было опубликовано в издании Financial Times.

Журналисты утверждают, что PornHub, а также ряд других известных ресурсов и студий, ориентированных на фильмы "для взрослых", принадлежат американскому бизнесмену Бернарду Бергемару.

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Что любопытно, до публикации его имя было известно лишь некоторым топ-руководителям компании MindGeek, которая и владеет указанными сайтами. Бергемар был настолько непубличной личностью, что при запросе его имени Google выдавал лишь три результата.

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Однако именно он является крупнейшим бенефициаром компании, владея акциями в большинстве дочерних компаний MindGeek.

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В Pornhub эту информацию комментировать отказались.

Напомним, что 4 декабря в газете The New York Times появилась статья, в которой PornHub обвиняли в распространении видеозаписей, которые содержат сексуальное насилие над несовершеннолетними.

В PornHub это не подтвердили, однако удалили миллионы роликов, которые были загружены непроверенными пользователями, а также ужесточили правила загрузки нового контента.

Тем не менее, MasterCard и Visa отключили сайт от возможности оплаты банковскими картами, однако его владельцы нашли выход, обратившись к криптовалюте.

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