Головна еротична платформа OnlyFans заборонить контент сексуального характеру

В OnlyFans заборонять контент сексуального характеру / Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Сервіс OnlyFans з 1 жовтня 2021 року заборонить контент сексуального характеру, незважаючи на те, що платформа відома насамперед таким змістом. Автори все ще зможуть публікувати контент із оголеним тілом, але тільки якщо вони будуть відповідати новим правилам. Подробиці компанія надасть найближчим часом.

Причиною заборони став тиск банків і платіжних систем на платформу, пише Bloomberg. Цей тиск зріс після того, як в США конгресмени зажадали розслідувати роботу сервісу і закликали платіжні системи відключити платежі.

Альтернативою заборони контенту сексуального характеру для OnlyFans могли б стати платежі в криптовалюті, вважають аналітики TechCrunch. Втім, вони визнають, що поки криптогаманці є не у такої значної кількості людей, як банківські картки, працювати в цьому напрямку складно.

Крім того, сама платформа, очевидно, вирішила просуватися як майданчик для блогерів, музикантів і артистів.

OnlyFans – це служба підписки. Творці контенту можуть заробляти гроші на користувачів, які підписуються на їх сторінки. Сервіс популярний в індустрії розваг для дорослих, але також користуються ним тренери, фітнес-інструктори, музиканти.

OnlyFans з'явився в 2016 році, а в 2020 році сайт став головним майданчиком еротичного контенту. За даними компанії, до 2021 року аудиторія сайту перевищила 130 млн користувачів. Контент викладають 2 млн авторів.

Щомісячна плата за користування в середньому становить від 5 до 50 доларів, компанія утримує 20%. Платформа не називає найбільших авторів, але, за власними даними, понад 300 користувачів заробили на OnlyFans більше мільйона доларів.

Провал Tumblr

Схожа історія сталася кілька років тому з іншою популярною платформою для візуального контенту – Tumblr. На той момент Tumblr був відомий великою кількістю gif-зображень порнографічного змісту.

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У 2018 році соціальна мережа ввела заборону на публікацію матеріалів сексуального характеру. Це сталося після того, як App Store виявив у соцмережі дитячу порнографію. Замість боротьби з цим контентом Tumblr прийняв історичне рішення заборонити всю порнографію.

Через заборону на порнографію Tumblr втратив більше 150 млн переглядів на місяць. Інтерес до платформи сильно впав. Багато фахівців вважають, що OnlyFans спіткає та ж доля.

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