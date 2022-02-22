Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2" из-за признания Путиным "ЛДНР"

Решение Путина привело к остановке сертификации турбопровода / Фото: Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Сертификация российского газопровода "Северный поток-2" будет остановлена из-за признания Путиным независимости псевдореспублик "ЛДНР".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Шольца, он уже поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору и заявил, что это "необходимый шаг".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", – сказал Шольц.

На вопрос о том, что Германии зависима от российского газа Шольц ответил, что ФРГ собирается диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами и работать над развитием возобновляемых источников энергии.

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Также канцлер заявил, что санкции против России в ответ на признание самопровозглашенных квази-республик "ЛДНР" будут приняты в течении 22 февраля.

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