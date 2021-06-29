Где в Украине жить хорошо. ТОП-5 регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

Средняя зарплата в Украине выросла / Фото: Сегодня
Средняя заработная плата в Украине в мае 2021 года составила 13 499 грн. За последние 12 месяцев – по сравнению с маем 2020 – размер зарплаты увеличился на 28,1%. В то же время по сравнению с апрелем 2021 средняя зарплата снизилась на 0,3%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Динамика зарплаты. Фото: Госстат
ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:
- Киев – 19 287 грн;
- Донецкая область – 14 457 грн;
- Киевская область – 13 850;
- Запорожская область – 13 472 грн;
- Днепропетровская область – 13 460.
Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в третьем квартале
5 областей с самой низкой средней зарплатой:
- Волынская область – 10890 грн;
- Кировоградская область – 10 903 грн;
- Черновицкая область – 10 941 грн;
- Херсонская область – 11 113 грн;
- Черниговская область – 11 182.
В целом средняя зарплата в мае 2021 года была в 2,3 раза выше минимальной, которая составляет 6000 гривен.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.
Журналисты "Сегодня" разбирались, какие есть сезонные работы, и сколько там можно заработать:
Новости на эту же тему: