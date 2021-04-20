Карта. Где в Украине самые дешевые и дорогие продукты на Пасху

В среднем по Украине пасхальная корзинка в 2021 году будет стоить 963 гривни. Речь идет о наборе из традиционных мясных изделий, яиц, кулича, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблоков и красного вина. Самым дешевым пасхальный набор оказался в Тернопольской области – 868 гривен, а самым дорогим в Киеве – 1060 гривен.
Такие данные обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.
Цены на продукты к пасхальному столу в западных регионах:
- Тернопольская область – 868 грн;
- Волынская – 887 грн;
- Ровенская – 890 грн;
- Закарпатская – 914 грн;
- Ивано-Франковская – 937 грн;
- Черновицкая – 939 грн;
- Львовская – 949 грн.
В центре Украины:
- Житомирская область – 902 грн;
- Полтавская – 911 грн;
- Хмельницкая – 915 грн;
- Сумская и Черниговская – по 919 грн;
- Винницкая – 925 грн;
- Кировоградская- 935 грн;
- Черкасская – 971 грн;
- Киевская – 973 грн (Киев – 1060 грн).
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Цены пасхальной корзинки на востоке страны:
- Днепропетровская область – 924 грн;
- Запорожская – 931 грн;
- Луганская – 936 грн;
- Донецкая – 992 грн;
- Харьковская – 1011 грн.
В южных областях:
- Николаевская – 929 грн;
- Херсонская 969 грн;
- Одесская – 972 грн.
Напомним, ранее аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о взлете цен на мясо к Пасхе и майским.
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