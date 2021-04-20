Карта. Где в Украине самые дешевые и дорогие продукты на Пасху

Стоимость пасхальной корзинки в 2021 году традиционно отличается в зависимости от региона; разница между самой дешевой и самой дорогой – 192 гривни

В среднем по Украине пасхальная корзинка в 2021 году будет стоить 963 гривни. Речь идет о наборе из традиционных мясных изделий, яиц, кулича, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблоков и красного вина. Самым дешевым пасхальный набор оказался в Тернопольской области – 868 гривен, а самым дорогим в Киеве – 1060 гривен.

Такие данные обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на продукты к пасхальному столу в западных регионах:

Тернопольская область – 868 грн;

Волынская – 887 грн;

Ровенская – 890 грн;

Закарпатская – 914 грн;

Ивано-Франковская – 937 грн;

Черновицкая – 939 грн;

Львовская – 949 грн.

В центре Украины:

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Житомирская область – 902 грн;

Полтавская – 911 грн;

Хмельницкая – 915 грн;

Сумская и Черниговская – по 919 грн;

Винницкая – 925 грн;

Кировоградская- 935 грн;

Черкасская – 971 грн;

Киевская – 973 грн (Киев – 1060 грн).

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Цены пасхальной корзинки на востоке страны:

Днепропетровская область – 924 грн;

Запорожская – 931 грн;

Луганская – 936 грн;

Донецкая – 992 грн;

Харьковская – 1011 грн.

В южных областях:

Николаевская – 929 грн;

Херсонская 969 грн;

Одесская – 972 грн.

Напомним, ранее аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о взлете цен на мясо к Пасхе и майским.