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Карта. Где в Украине самые дешевые и дорогие продукты на Пасху

20 апреля, 11:48

Ксения Капустинская

Стоимость пасхальной корзинки в 2021 году традиционно отличается в зависимости от региона; разница между самой дешевой и самой дорогой – 192 гривни

В среднем по Украине пасхальная корзинка в 2021 году будет стоить 963 гривни. Речь идет о наборе из традиционных мясных изделий, яиц, кулича, сливочного масла, мягкого и твердого сыра, а также дополнительных продуктов – помидоров, огурцов, яблоков и красного вина. Самым дешевым пасхальный набор оказался в Тернопольской области – 868 гривен, а самым дорогим в Киеве – 1060 гривен.

Такие данные обнародовал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Цены на продукты к пасхальному столу в западных регионах:

В центре Украины:

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Цены пасхальной корзинки на востоке страны:

В южных областях:

Напомним, ранее аналитики ассоциации "Мясной отрасли" предупредили украинцев о взлете цен на мясо к Пасхе и майским.

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Источник: Сегодня

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