"Газпром" вспомнил о контрактах: сколько газа прокачают через Украину в феврале

Сколько мощностей забронировал "Газпром" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С февраля российская газотранспортная компания "Газпром" возвращает объемы прокачки газа через Украину почти до уровня долгосрочного контракта, а вот газопровод Ямал-Европа так и остается невостребованным.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Отмечается, что объемы прокачки голубого топлива вырастут в два раза и с февраля в контрактах с поставщиками импортного газа начнут действовать новые цены.

Это, по данным издания может сделать закупку более привлекательной, чем в январе, когда цена могла быть на треть выше чем на спотовом рынке.

Из-за этого покупатели старались максимально использовать импорт сжиженного природного газа и запасы из ПХГ.

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Для "Газпрома" такое поведение оказалось неожиданным и забронированные монополистом 19,3 млн куб. м в сутки через газопровод Ямал-Европа остались невостребованными.

Из-за этого газ шел по трубопроводу в обратную сторону – из Германии в Польшу.

Транзит через Украину

В январе транзит голубого топлива через Украину составил в среднем 54 млн кубометров в сутки, этот объем в два раза меньше предусмотренного долгосрочным контрактом.

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С 1 февраля номинация на прокачку газа повысилась до 107,7 млн кубометров, а величина бронирования по долгосрочному контракту составляет 109 млн куб. м.

К аукционному бронированию транзитных мощностей привела либерализация европейского газового рынка и отказ от долгосрочных контрактов.

Такое решение было принято, чтобы исключить издержки из цены газа, которые появляются из-за бронирования избыточных мощностей.

"Сегодня" также писали, почему для Украины важно продолжение транзита и рассказывали, что будет с нашей ГТС в случае запуска "Северного потока-2".