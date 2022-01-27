"Газпром" устроил настоящую блокаду: как РФ морит ЕС газовым голодом

Сколько газа РФ прокачивает в Европу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российский газовый монополист "Газпром" продолжает прокачивать в Европу рекордно низкие объемы газа.
Об этом свидетельствуют данные "Aggregated gas storage inventory".
На их графике можно увидеть, что в первые три недели 2022 года объёмы поставок газа, которые обозначены ярко-красной короткой линией – рекордно малы даже по сравнению с прошлым годом.
Это означает, что Россия, не смотря на выполнение своих контрактных обязательств, устроила настоящую газовую блокаду и не прокачивает дополнительные объемы газа, в которых так нуждается ЕС.
Ранее это назвали "итальянской забастовкой", это такой вид забастовки, когда рабочие исполняют свои обязанности четко по инструкции и не отходят от нее ни на шаг.
Сколько газа осталось у Европы
По состоянию на 25 января, в европейских ПХГ осталось меньше четверти из тех объемов газа, которые были закачаны туда еще летом.
Общая наполненность хранилищ Европы 40,9%, это означает, что отобрано 75,9%, или 36,3 млрд куб. м газа.
По данным Gas Infrastructure Europe, к такими минимальным значениям объемы газа начали опускаться с 11 января.
"Сегодня" также писали, каковы запасы газа в украинских ПХГ и рассказывали, что происходит с ценами на газ.