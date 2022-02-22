"Газпром" снова снизил прокачку газа через Украину – что происходит

Транзит газа через Украину падает: что происходит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская газотранспортная компания "Газпром" на транзит газа через Украину на вторник, 22 февраля, забронировала 49,8 млн куб. м – после 50,5 млн куб. м на понедельник, 21 февраля. Полностью невостребованным остался польский трубопровод "Ямал – Европа".

Об этом свидетельствуют данные "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Для экспорта голубого топлива "Газпром" использует в первую очередь газопровод "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), после чего загружает газом украинское газотранспортное направление.

При этом газопровод "Ямал – Европа" остается невостребованным с 21 декабря 2021 года. По состоянию на сегодняшний день "Газпром" по прежнему не бронирует мощности газопровода для прокачки газа.

Что с ценой на газ

Цена газа с поставкой на вторник на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах, составляет 838 долларов за тысячу кубометров при цене 894 долл. в среднем с начала февраля.

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При этом поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к февралю прошлого года. Средний показатель использования мощностей регазификационных терминалов за последние семь дней составляет 59%.

"Сегодня" уже рассказывали, грозит ли Украине дефицит газа, и писали, с кем мы договорились построить новый газопровод.