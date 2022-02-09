"Газпром" попал в очередной скандал. В чем его обвиняют российские компании

В чем обвиняют "Газпром" местные энергокомпании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российскую компанию "Газпром" начали критиковать и жители РФ. Помимо подорожания газа в ЕС монополиста обвиняют в росте цен на электроэнергию в 2021 году местные энергокомпании.

Об этом пишут российские СМИ, а в самом "Газпроме" убеждают, что выполняют все свои обязательства.

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Энергокомпании утверждают, что в августе "Газпром" резко сократил поставки газа на ТЭС из-за аварии на заводе в Новом Уренгое.

Это привело к взлету цены на электроэнергию внутри России на 23%, что являлось годовым максимумом.

В Министерстве энергетики и "Газпроме" утверждают, что из-за жары спрос на топливо резко вырос и это и стало причиной подорожания.

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Однако в энергокомпании утверждают, что аномальный рост цены произошел из-за резкого снижения поставок газа на ТЭС.

Отмечается, что до аварии теплоэлектростанции закупали у монополиста сверх объемов долгосрочных контрактов из-за роста спроса на электроэнергию.

Сразу после аварии "Газпром" урезал поставки газа до объемов, которые даже ниже законтрактованных.

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"Газпром" и газовый кризис в ЕС

По данным "Aggregated gas storage inventory", с начала 2022 года "Газпром" намеренно прокачивает рекордно низкие объемы природного газа в ЕС при том, что именно сейчас регион сковал газовый кризис.

Некоторые эксперты называют это "итальянской забастовкой". Это такой вид страйка, когда сотрудники исполняют свои обязанности строго по инструкции, не отходя от нее ни на шаг.

Такое название газовой блокаде дали потому, что компания исполняет свои контрактные обязательства, но не дает ни капли больше газа.

"Сегодня" также писали, сколько объемов транзита законтрактовал "Газпром" на февраль и рассказывали, почему Молдова ввела режим ЧП в энергетики.