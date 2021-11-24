"Газпром" не получил платеж: в РФ ответили, когда могут полностью отключить Молдову от газа

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Уже сегодня, 24 ноября, истекает срок, когда Молдова должна выплатить долг за газ российской компании "Газпром", в противном случае, РФ угрожает отключить страну от поставки голубого топлива.

О том, что платеж до сих пор не поступил, сообщил представитель концерна Сергей Куприянов, передает агентство ТАСС.

Реклама

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного сообщения о прекращении поставок из-за неуплаты истекает сегодня", – заявил он.

Перед этим в "Газпроме" заявили, что в случае погашения Молдовой долга отключать газ не будут.

Ультиматум "Газпрома"

22 ноября российский монополист "Газпром" заявил, что готов отключить Молдову от поставки газа из-за невыполнения контракта.

Реклама

Очередной платеж за голубое топливо не поступил в указанный срок и Газпром поставил ультиматум – если деньги не поступят в течение 48 часов, РФ отключит Молдову от газоснабжения.

В настоящее время долг страны составляет 74 млн долларов, глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан даже заявлял, что обращался к правительству за кредитом.

Вице-президент Андрей Спину заявил, что планирует объяснить "Газпрому" причину задержки выплаты и попросить отсрочку.

Реклама

Ранее мы писали, что Молдова и Россия договорились о поставках газа по новому контракту с 1 ноября.

До этого, по истечении пятилетнего контракта с "Газпромом", страны не могли договориться, так как Россия подняла цены и начала шантажировать правительство.