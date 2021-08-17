Газ на зиму. В украинских хранилищах оказалось на 30% меньше топлива, чем год назад

ПХГ Украины заполнены более, чем наполовину / Фото: AFP, Shutterstock

Несмотря на то, что "Нафтогаз" выполнил план по запасам газа, заполненность подземных хранилищ (ПХГ) Украины оказалась на 30% ниже прошлогодней.

Об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины". С начала августа в ПХГ поступило 620 млн кубометров газа.

Последняя информация, за 15 августа, показала, что в ПХГ находится 17,62 млрд кубометров газа. Таким образом, хранилища заполнены на 57%. При этом годом ранее в середине августа в хранилищах находилось 23,88 млрд кубометров газа.

Реклама

Почему так мало

Импорт газа для формирования запасов на зиму в этом году начался поздно – в конце июня, на 50 дней позже, чем в прошлом году. Это связано с подорожанием газа на европейских рынках в мае. Биржевые цены на газ в Европе взлетели до рекорда, превысил 580 долларов за тысячу кубометров.

В этой ситуации замешан российский "Газпром". Компания искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

Сколько нужно газа

По плану Кабинета министров Украины и "Нафтогаза", в 2021 году в хранилища закачают 19-20 млрд кубометров газа. Такой объем топлива нужен, чтобы комфортно пережить следующую зиму. При этом в прошлый отопительный сезон Украина вошла с рекордными запасами в 28,5 млрд кубометров.

Преимущественно пиковые закачки газа происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Поэтому у "Нафтогаза" есть все шансы выполнить план-максимум. План минимум составлял 17 млрд "кубов".

Напомним, Украина по-прежнему не рассматривает вариант закупки российского газа. Принципиальная позиция "Нафтогаза" в целом заключается в том, что страна должна начать экспортировать газ, а не импортировать его.

Тем временем "Газпром" снова отказался покупать мощности для транзита газа через Украину.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":