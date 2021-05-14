Газ для народа по-новому: ответы на 10 главных вопросов

Почем с 1 мая газ для украинцев и как платить за него меньше

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С 1 мая украинцы должны платить за природный газ больше и использовать его по новым правилам – начали действовать изменения, принятые Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Как новшества повлияют на суммы в платежках за газ, как сэкономить и в каких случаях стоит менять своего поставщика на более дешевого, разобрался сайт "Сегодня".

Наши эксперты: сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что изменилось с 1 мая?

В соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 572 от 07.04.2021 г., все поставщики газа с 1 мая 2021 года установили базовые годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Тарифы не должны повышаться до 30 апреля 2022 года независимо от стоимости газа на рынке, но могут быть снижены по решению поставщика на какой-то период, если газ подешевеет. Сейчас в Украине более 60 поставщиков газа. Их список есть на сайте НКРЭКУ (https://www.nerc.gov.ua/) в разделе "Лицензионный реестр НКРЭКУ".

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Какие сейчас тарифы на газ?

Самый низкий тариф – 7,88 грн/куб. м без учета платы за доставку, самый высокий – 13,5 грн/куб. м. У большинства операторов тарифы находятся в коридоре 7,96-7,99 грн/куб. м. Плата за доставку не может быть выше 2,15 грн/куб. м газа, наименьшая на сегодня – 0,372 грн/куб. м. Но для подавляющего большинства потребителей цена газа окажется около 10 грн/куб. м. Напомним, решением Кабмина на январь-март 2021 года была установлена специальная максимальная цена на газ – не выше 6,99 грн/куб. м (без доставки), которую многие поставщики сохранили и в апреле.

Возможно ли снижение цены на газ летом?

Да, отдельные операторы могут временно снизить тарифы, чтобы привлечь новых клиентов. Но, по мнению Дмитрия Марунича, такое возможно только при условии, что газ на европейском рынке подешевеет примерно вдвое. Сейчас на еврорынке цена в пересчете – около 10 грн/куб. м, что делает невозможной конкуренцию с поставщиками, которые продают газ украинской добычи, его себестоимость 2,5-2,6 грн/куб. м. Олег Пендзин говорит, что в Европе спрос на газ до сих пор остается значительным из-за холодной зимы, опустошившей газохранилища, и поздней весны, отсюда и высокая цена.

Как будут меняться тарифы в этом году?

Скорее всего, никак. Дело в том, что все бытовые потребители газа, ранее не заключившие индивидуальный контракт с поставщиком, с 1 мая автоматически были им переведены на годовые договора с фиксированной ценой. То есть, придется платить "за куб" в среднем 10 грн. Это на 1,5-2 грн больше, чем было в январе-апреле.

"Цены на еврорынке снизятся вполовину не раньше июля-августа, – ожидает Олег Пендзин. – Но не факт, что украинские операторы рынка, имеющие годовые контракты с бытовыми потребителями по фиксированной цене, проявят щедрость и уменьшат тарифы. Массовым такое явление точно не будет, разве что в рамках маркетинговой политики отдельных компаний, для увеличения число своих потребителей".

Можно ли отказаться от годового договора?

Да, газовые компании предлагают месячные, квартальные и полугодовые контракты на поставку газа. Пока расценки почти у всех не отличаются от годовых, но, если летом газ станет дешевле, потребителям есть смысл перейти на коммерческий контракт.

Как сменить годовой договор на более краткосрочный?

Для этого нужно подать заявку, выбрав один из способов:

- отправить обычное письмо на юридический адрес поставщика;

- отправить e-mail;

- оформить заявку на сайте поставщика;

- сообщить оператору call-центра поставщика;

- подать заявку через чат-бот или мобильное приложение.

В какие сроки поставщик должен дать ответ?

Поставщик должен в течение 15 дней подтвердить получение новой заявки от потребителя и не позднее чем через три рабочих дня сообщить потребителю о переходе на другой контракт. Если он отказывает в переходе на другой контракт, то должен сообщить об этом не позднее 10 дней после получения заявки.

Кому выгодны коммерческие контракты?

Тем, кто не в отопсезон потребляет значительные объемы газа, например, греет им воду. То есть, большинству украинцев, использующих газ только для приготовления пищи на газплитах, особо сэкономить не удастся.

Какие минусы коммерческих контрактов?

Если сейчас при годовом контракте потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент, то при коммерческой цене такого права у него может и не быть до окончания контракта. Также газкомпания имеет право увеличить тариф по коммерческому контракту, предупредив об этом потребителя за месяц. То есть, можно выиграть, а можно проиграть. В связи с этим Дмитрий Марунич советует заключать ежемесячные контракты с возможностью автоматического продления, если ни одна из сторон не приняла другое решение.

Могут ли менять условия договора или поставщика газа получатели субсидий?

Да, как и те, кто субсидий не получает, механизм перехода одинаковый. Но при этом надо не иметь долгов по оплате. О замене оператора в орган Минсоцполитики сообщать не нужно, поставщик обязан это сделать самостоятельно. Впрочем, наши эксперты советуют подстраховаться и сообщить, чтобы не отобрали субсидию.

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