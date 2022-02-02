Галопом бросились на бананы? Какие продукты украинцы покупали чаще всего

Топ-5 популярных продуктов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В тройку лидеров популярных товаров в чеке в 2021 году вошли: молоко, яйца и хлеб, вода и бананы. Вобщем состав потребительской корзины несущественно отличается от 2020 года.

Об этом "Сегодня" рассказал коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Евгений Нетреб.

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Эксперт поделился с нами аналитикой продаж компании за прошлый год и рассказал, какие продукты и категории товаров пользовались наибольшим спросом среди украинских онлайн-покупателей в 2021 году.

Что украинцы заказывали чаще всего онлайн

В 2021 году в украинских супермаркетах чаще всего заказывали домой хлеб, воду, молоко, мясо курицы, яйца, картофель и бананы. Данные товары попадают в более чем 60% корзин покупателей.

Также украинцы покупали чаще всего:

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среди напитков — воду без газа и сок;

среди категории "мясо, рыба, птица" — это курицу , которая встречается в 47% всех заказов;

, которая встречается в всех заказов; из категории "сладости"— шоколадные конфеты.

Более чем в 56% заказов встречаются яйца, молоко и хлеб. Они и возглавили рейтинг.

Инфографика / Фото: zakaz.ua

Вместо картофеля бананы?

Стоит отметить, что на протяжении года в корзине часто преобладали товары категории "фреш".

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Исходя из продаж, в данном сегменте первенство занимали:

бананы;

картофель;

томаты;

огурцы;

яблоки.

Бананы предпочитают более 53% украинцев: каждый второй хотя бы один раз положил их в свою корзину.

"Похоже, этот фрукт плотно вошел в рацион жителей 15-ти городов Украины, где работает наш сервис. Это может быть маркером того, что потребители все больше следят за своим здоровьем, отдают предпочтение натуральным продуктам и более осознанно подходят к их выбору", — комментирует Евгений Нетреба, коммерческий директор Zakaz.ua.

Популярность также набирает авокадо, которое покупали 14,8% пользователей.

Запрещенная гречка с Росии

В Украину приезжает огромное количество гречневой крупы из Российской Федерации благодаря хитрой схеме со сменой документов.

По словам директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, ежегодно Украине необходимо примерно 140 тыс. тонн гречки для внутреннего потребления, но местное производство обеспечивает только 70 тонн.

Остальное же завозят из РФ, но продукция поступает не напрямую, поскольку еще с 2015 года действует постановление-запрет.

Ее везут через Казахстан, где "меняют документы и бирочку", а потом продают как казахстанскую.

Громовой заверяет, что гречку покупают именно в РФ поскольку она соответствует тому качеству и вкусу, к которому привыкли украинцы.

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