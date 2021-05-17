ФОПы смогут платить налоги через приложение "Дія": как это будет работать

Электронная система сможет сама напоминать о необходимости заплатить госбюджету. К тому же упростилась регистрация предпринимателей

"Дія" уже знает счета, на которые должны поступать налоги / Фото: Министерство цифровой трансформации

Физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) 1-й, 2-й и 3-й группы смогут платить налоги через мобильное приложение и портал электронных услуг "Дія". В частности, появится возможность:

оплатить налоги;

оплатить ЕСВ ;

; подать декларацию;

посмотреть расчеты с бюджетом и предыдущие декларации.

На портале дополнительно также будут доступны услуги по оплате налога на имущество физических лиц.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Дія" уже знает счета, куда необходимо платить налоги. Для того, чтобы подать декларацию, нужно всего лишь ответить на четыре вопроса вместо заполнения 30 полей. Можете позволить "Дії" интегрироваться с вашим банкингом, чтобы мы автоматически считали сумму налогов, которые вам необходимо оплатить", - добавил Баник.

По его словам, также "Дія" будет автоматически напоминать о том, что украинцам необходимо оплатить налоги. Услугой смогут воспользоваться около 2 млн предпринимателей.

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Кроме того, регистрация ФЛП в системе "Дія" стала автоматической – без участия госрегистратора. Поэтому сама регистрация будет занимать только несколько секунд, уточнил заместитель министра юстиции по цифровой трансформации Сергей Орлов.

"Все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр", – заявил он.

Напомним, в "Дія" все еще идет прием заявок на карантинные 8000 гривен. У бизнесменов и сотрудников предприятий из областей, которые побывали в красной зоне карантина, осталось несколько дней на то, чтобы подать заявления.

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