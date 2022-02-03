"Утечка мозгов и рук" в Германию: почему украинские врачи бегут из Украины

Украинские врачи в Германии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Трудовая миграция до сих пор остается болезненной страницей в жизни Украины. И примечательно то, что эта страница продолжает писаться, ведь ежегодно количество работников все увеличивается и увеличивается.

Что ведущих специалистов заставляет покидать свои дома, родителей, детей и внуков? Так ли все прекрасно там, что Украина не мила?

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"Сегодня" расскажет вам истории двух украинских врачей, которые по воле или неволе искали лучшей жизни в Германии. Но нашли ли?

Алексей Украинский… и это не просто национальная принадлежность, а фамилия нашего героя — врача-анестезиолога, который уже примерно 7 лет назад уехал на поиски лучшей, отличной от Украины, жизни. Выбрал он для этого Германию.

Уехал потому что…

У меня как у врача не было соответствующих заработков, чтобы содержать себя и семью, а желание больше зарабатывать и жить там, где врачей уважают, где условия труда лучше, всегда вырывалось наружу.

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Вы думаете только Германия? Я присматривался и к Польше, и в Чехии, и в Черногории. Но поразмышляйте сами: те же поляки уезжают на работу к немцам. А мы чем хуже? Я ехал с идеей: почему тогда я не могу создать им конкуренцию? Вот я и там.

Алексей Украинский / Фото: Facebook

150 долларов и 4500 евро – разница есть?

Первый фактор, который побуждает наших сограждан ехать в Германию (и замечу именно в Германию) это финансовый. А вы, думаете, покинули бы свою страну, свою землю, где родились? Променяли бы на кого-нибудь другого? Нет! Причина одна – за что кормить семью, где искать защиты.

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Говорят, дом – это твоя крепость. А я вам скажу: трещина пошла, и такова, что не все специалисты справятся с ней. Объяснять смысла нет, и так все очевидно с нашей медициной.

Сравнить те заработки (если их так можно назвать), которые я получал в Украине в Одесской областной больнице (150 долл. в 2014-2015) и в Германии, то разницу вы почувствуете в прямом смысле на себе. Там я получаю 4500 евро брутто, на руки 2800 евро. Однако это уже включает в себя как семейное, так и медицинское страхование.

А при помощи последнего, попав в больницу с аппендицитом, к примеру, тебе ни лекарства покупать не надо, ни врачей "благодарить", о тебе уже позаботилось государство.

Без дифирамб, пожалуйста

Конечно, петь дифирамбы зарплатам в Германии тоже не стоит, поскольку вы обратите внимание на прожиточный минимум и прочие расходы. В Украине 1000 евро будет вполне хватать для безбедного существования, позволить себе можно будет многое, даже накопить, а в Германии и 2000 евро будет мало.

Да, сравните аренду квартир: в Украине это близко 300-400 долларов, в Германии вы заплатите до 1000 евро. На питание вам придется на одного потратить близко 200-300 евро, на семью 400–500 евро. Как у украинцев сейчас, я сказать не могу, но, зная сумму прожиточного минимума, уверен, что этих средств будет более чем достаточно.

А деньги рисовать будем?

Слышал о недавнем повышение заработной платы медикам. Обещаные 500% должны бы греть душу каждому украинскому врачу, но в реальности оно не так. Где деньги возьмутся, чтобы рассчитаться с людьми?

Я расскажу мой сценарий дальнейшего развития такого популизма: приказ вроде есть, а денег то оплачивать явно не будет. Так что врачей будут переводить с полной ставки на частичную. Получать будут они зарплату на 50% меньше, а работать как на 100%.

Или же вообще — уволят половину врачей, а остальных заставят палить за двоих на ту же зарплату.

Не такой страшный черт, как его рисуют: что с языковым барьером

Преодолеть языковой барьер довольно трудно, но в этом мне помогло одно: немецкий я учил еще в специальной школе, часто нам организовывали выезды именно в Германию, в школы-партнеры.

И вот я впервые попал в немецкую среду… Меня настолько все удивляло, мне настолько все нравилось, что я через две недели выучил язык лучше, чем кто-то за год такого дела. Немецкая не страшна, не бойтесь ее. Главное – это ваша мотивация и настойчивость.

Фото из архива собеседника. Город в Германии

Впоследствии, как переехал, получил сертификат уровня В2, что подтверждает знание языка и приступил к своей работе. Кстати, В2 — минимальный уровень, который должен быть. Вдобавок ко всему, вас не обойдет никак экзамен на знание профессионального языка.

Где упал, там и пригодился

В Германии эта поговорка не действует, в отличие от Украины. Больница, где я работаю, у меня четвертая по счету. Постоянное усовершенствование требует иногда и смены места работы.

Сами же немцы часто прибегают к такой практике.

Армяне с азербайджанцами "дерутся", россияне украинцев не трогают

Пристрастного отношения к национальности в Германии как такового нет. Обычно все зависит от самого человека, а не от его происхождения. Если она дружелюбна, культурна, то к ней и хорошо относятся.

Хотя некоторые особенности менталитета некоторых национальностей проявляются. Например, итальянцы откровенны, болтливы, эмоциональны. К ним, конечно, такое же отношение. А эстонцы, латвийцы бывают часто грубыми и грустными.

У нас в больнице почти все иностранцы. Есть отделения, где сконцентрированы сугубо армяне, а в другом отделении только азербайджанцы. Этих врачей стараются не смешивать, потому что из-за конфликт Армении с Азербайджаном они будут конфликтовать между собой и по работе.

А эти национальности, как мы знаем очень вспыльчивы и горячи . Потому их просто разделили по двум отделениям. Лучше всегда предупредить беду.

Заведующая в больнице, где я работаю, была сильно обеспокоена и конфликтом Украины и России, в частности, недавними громкими сообщениями о возможном наступлении. Но волнение больше заключалось в том, что украинцев то трое, а россиянин один .

И она мне говорит: "Разделить я вас не могу, потому что некуда (одно отделение анестезиологии у нас)". А ей: "Да и не надо... Он же немец уже".

Почему немец? Ибо гражданство уже получил, да и хвастается ходить.

Немецкая больница — монополия национальностей

Германия чувствует тоже дефицит персонала, потому что и их работники (как мы в Польшу, а поляки к немцам) мигрируют в США. Поэтому врачей других национальностей больше, чем самих немцев. Бывают ситуации, когда на все отделение только заведующий немец, остальные иностранцы.

Но у нас с этим проблем нет, все люди образованные, знают немецкий, часто мы вместе собираемся на шашлыки, особенно с Азербайджанцами. Ох, если бы вы знали, какое мясо они готовят .

Советы от Украинца

В первую очередь — общайтесь с коллегами, прошедшими этот путь. Сегодня существует масса платформ: мессенджеров, соцсетей и так далее. Раньше, когда я мигрировал, такой возможности не было, так что приходилось делать все наощупь, искать специальные службы.

А наши, как вы знаете, скорее будут искать, как подзаработать на тебе, чем пристроить тебя.

Маленькая часть Украины

Сейчас люди объединяются в небольшие группы по национальности. Я являюсь создателем одной из таких "Украинские врачи в Германии" в Facebook. Мы часто собираемся вместе, знакомимся, зимой ездим на лыжи, обмениваемся впечатлениями от работы и жизни, создаем такую себе маленькую Украину в Германии.

А буквально недавно запустили Telegram-канал, чтобы охватить еще больше украинцев. Присоединиться можно и к немецко-украинскому медицинскому клубу.

Украинцы в Германии / Фото: Facebook

"У меня 30 лет стажа, но там работать не хотела бы…"

Такого мнения врач Любовь Гук, за спиной у которой годы работы врачом в Украине, замужество за немцем и жизнь в Крефельди (город в Германии). Сама медик, но стала жертвой халатности тамошних врачей. По ее словам, поставив неправильный диагноз, ее прооперировали без надобности. Натерпелась дай Бог.

В Германии все врачи работают по протоколам, все загружают на компьютеры, а наши врачи все знания держат в голове. Чтобы попасть к какому-нибудь специалисту, это целую процедуру нужно пройти, ждать можно и по полгода, — говорит Гук.

Она говорит, что иногда врачи там занимаются. гипердиагностикой, тем самым давая друг другу заработать. Нет ведь пациентов – нет зарплаты.

Одно хорошо – диагностическая база суперовая. Нам бы всю их аппаратуру, – добавляет женщина.

Если рассматривать со стороны врачей, то действительно приятно работать с новой аппаратурой, с новыми технологиями. Врач в Германии имеет небольшой отпуск раз в два месяца, а среда, суббота и воскресенье — выходные дни. А вот со стороны пациента не все так прекрасно: деньги с вас содрут изрядные, а также часто приходится ждать длительное время, чтобы попасть на прием.

"Конечно, беззаботно жить здесь прекрасно: мужчина меня обеспечивает, у меня есть сад, собачка, однако дети и внуки мои в Украине, поэтому, пожалуй, и тянет меня обратно. Бываем всего два раза в год. Есть друг в Германии, тоже украинец, часто ходим с ним в церковь, все же какая-то родная душа", — уверяет украинка.

Вывод со всего один — лучше всегда там, где нас нет. Каждая деятельность имеет свою специфику, свои положительные и негативные стороны. Вопрос тогда заключается в другом: насколько вы способны приспособиться к тем или иным условиям.

Заметим, что образование дает именно Украина, опыт тоже, возможность практики (если ты хочешь этого и пробиваешь путь в карьере) в частности. Так почему явление "оттока умов" так остро возникло именно сейчас? Действительно ли Украина блокирует возможности развития? Что останется от государства, и как действовать дальше?

Эти вопросы провоцируют еще больше вопросов, ответы на которые мы пытаемся находить вместе с нашими экспертами, публикуя материалы о заробитчанах.

С первых уст в спецтеме "Почему уезжают украинские заробитчане" вы узнаете о жизни реальных людей там, далеко от родной земли, поймете специфику работы той или иной профессии за рубежом, первые будете в курсе актуальных нововведений и изменений, в частности в Польше, Германии, Чехии, США и других странах.

Напомним, раньше мы рассказывали историю украинского трудового мигранта, его проблемах и победах в Польше, барскую "нагайку", и "намазанный на хлеб безвиз".

Мы также писали, почему денежные переводы от трудовых мигрантов из-за границы являются масштабными вливаниями в украинскую экономику, их еще часто называют "спасательным кругом". Ежегодно эти суммы растут, а эксперты говорят, что это явление крайне негативное.