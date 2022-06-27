Финальный аккорд для России? Как дефолт изменит судьбу агрессора

"Моральный дефолт" в России наступил гораздо раньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Впервые за более чем 100 лет Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Это довольно символичное событие, однако в краткосрочной перспективе оно ничего не значит.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, Россия уже давно была в тяжелом состоянии и дефолт был только вопросом времени. Однако сказать, что это событие пройдет мимо России просто так – нельзя.
"Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции совпадают из страны. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такой страной", – говорит нардеп.
Особенность в том, что "нравственный дефолт" РФ имела еще с 24 февраля, а 27 июня это стало техническим номинально.
"Во-вторых, после наступления события дефолта могут возникнуть "кросс-дефолты" – когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А там несколько десятков миллиардов долларов", – рассказывает Железняк.
Однако и здесь есть одно "но"; по словам народного избранника, очень наивно со стороны инвесторов требовать досрочно вернуть долг у страны, которая открыто ворует у украинцев стиральные машинки.
"В-третьих, значит ли это что у РФ закончились деньги? Нет. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них пока есть. Поэтому дефолт и "технический" – деньги есть, а вот сделать что-то с ними не могут", – говорится в посте.
Дефолты в России
В 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявил дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов, тогда в стране бушевал мощный финансовый кризис.
А вот дефолт по внешнему долгу последний раз агрессор терпел более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.
"Сегодня" раньше писали, когда эксперты прогнозировали неизбежный дефолт России, и рассказывали, как война ускорила инфляцию во всем мире.