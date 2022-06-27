Финальный аккорд для России? Как дефолт изменит судьбу агрессора

"Моральный дефолт" в России наступил гораздо раньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Впервые за более чем 100 лет Россия объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Это довольно символичное событие, однако в краткосрочной перспективе оно ничего не значит.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Реклама

По его словам, Россия уже давно была в тяжелом состоянии и дефолт был только вопросом времени. Однако сказать, что это событие пройдет мимо России просто так – нельзя.

"Ее отключают от внешних рынков капиталов, блокируется банковская система, падают все рейтинги, инвестиции совпадают из страны. И, конечно, никто не хочет иметь дело с такой страной", – говорит нардеп.

Особенность в том, что "нравственный дефолт" РФ имела еще с 24 февраля, а 27 июня это стало техническим номинально.

Реклама

"Во-вторых, после наступления события дефолта могут возникнуть "кросс-дефолты" – когда другие кредиторы попросят досрочно выплатить деньги. А там несколько десятков миллиардов долларов", – рассказывает Железняк.

Однако и здесь есть одно "но"; по словам народного избранника, очень наивно со стороны инвесторов требовать досрочно вернуть долг у страны, которая открыто ворует у украинцев стиральные машинки.

"В-третьих, значит ли это что у РФ закончились деньги? Нет. Пока Запад покупает у них нефть и газ, деньги у них пока есть. Поэтому дефолт и "технический" – деньги есть, а вот сделать что-то с ними не могут", – говорится в посте.

Реклама

Итак, в случае РФ, дефолт наступил потому, что у агрессора нет возможности заплатить по своим кредитам, а не потому, что нет денег. Несмотря на это, нынешнюю ситуацию можно считать "финальным аккордом" экономической истории России, и теперь даже наиболее рисковые инвесторы уйдут с рынка агрессора.

Дефолты в России

В 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявил дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов, тогда в стране бушевал мощный финансовый кризис.

А вот дефолт по внешнему долгу последний раз агрессор терпел более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

"Сегодня" раньше писали, когда эксперты прогнозировали неизбежный дефолт России, и рассказывали, как война ускорила инфляцию во всем мире.