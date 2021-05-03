/ Фото: Unsplash

Крупнейшие банки и финансовые компании Европы собираются создать новую платежную систему, чтобы разрушить доминирование США в этой области.

Об этом сообщает Financial Times.

Идею разрабатывает созданная в Брюсселе European Payment Initiative. Она должна до сентября создать план общеевропейской платежной системы с последующим ее использованием для онлайн-платежей, покупок оффлайн, снятия наличных в банкоматах и транзакций между отдельными клиентами.

"Идея состоит в создании европейского платежного чемпиона, который сможет противостоять PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", – объясняет председатель European Payment Initiative Йоахим Шмальцль.

К данной инициативе уже присоединились порядка 40 финансовых организаций, среди них – Deutsche Bank, BNP Paribas, UniCredit, ING и Santander. Еврокомиссия и финансовые регуляторы еврозоны уже поддержали идею создания такой платежной системы.

С этой целью уже удалось собрать более 30 млн евро. И хотя название для системы пока еще не придумали, планируется, что ее могут запустить уже в начале 2022 года.

Реклама

По словам Шмальцля, четыре из пяти всех транзакций в Европе обрабатываются Mastercard и Visa, от чего страдают и потребители, и продавцы.

"Мы хотим предложить альтернативу этой олигополии и предоставить продавцам и потребителям в Европе реальный выбор", – утверждает лидер EPI.

Стоит отметить, что это уже не первая такая попытка Европы. Созданный в 2011 году "Проект Моне" (Monnet Project) с треском провалился из-за отсутствия политической поддержки среди европейских лидеров и отсутствия реальной бизнес-модели.

Напомним, что в Украину планирует зайти японская международная карточная платежная система JCB Payment System.

А тем временем в Украине пенсионеров собираются перевести на банковские карточки – получать пенсию на руки станут единицы.

Видео: Сегодня