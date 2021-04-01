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Японская платежная система JCB зашла в Украину. Она в мировом ТОП-3

1 апреля, 09:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк согласовал работу JCB Payment System в нашей стране

Японская международная карточная платежная система JCB Payment System выходит на украинский рынок. Это крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ, уточнив, что Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности JCB Payment System в Украине.

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JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

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"Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", – считают в НБУ.

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Это уже пятая международная карточная система в Украине, платежной организацией которой является нерезидент. Нацбанк еще в 2015 году упростил заход в Украину международным платежным системам. С тех пор на украинском рынке, например, начала работать крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay.

А вот PayPal не хочет заходить в Украину.

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