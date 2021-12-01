"Это Нью-Йорк! Он не жалеет никого": сколько получают и как выживают украинцы в США

США для многих украинцев – "лакомый кусочек". Ежегодно большое количество украинцев эмигрирует в США в поисках счастья, однако многие из них просто скитаются по подработкам, ведь получить билет в "безоблачное" будущее удается не всем.

Корреспондент "Сегодня" Юрий Гула устроился на работу официантом в популярном районе Брайнтон-Бич и провел эксперимент.

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"Это Нью-Йорк, детка, и он не жалеет никого"

Героиня сюжета – эмигрантка Елена. Женщина имеет два высших образования, однако за океаном удалось устроиться только уборщицей.

"Почистить, подмести, помыть...", – рассказывает о своей работе Елена и "кичится" компанией с огромным тараканом.

"Черные брюки, белая рубашка": работа официанта в Брайтон-Бич

Никаких медицинских справок, сертификатов или хотя бы самочувствия здесь не спрашивают, даже когда речь идет о разгаре коронавируса.

Начал работу Юрий Гула не на зале, а в подвале, там расположена часть кухни. Через два часа должен начистить мешок картофеля и мешок моркови. Азербайджанцы, грузины, россияне – почти все, кто в подвале, работают нелегально. Например, мексиканец Мануэль (из сюжета) уже 20 лет скитается таким образом. И в этом кафе, куда устроился наш корреспондент, ему нравится больше всего. По его словам, шеф не бьет, не кричит и нелегалам даже дает больничный.

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Заработная плата

Обещали стартовую зарплату в размере 120 долларов США. Но их Юрий Гула так и не увидел. Несколько дней работодатель кормил обещаниями, но вместо денег угостил тарелкой украинского борща.

В общем, только в этом году почти 2 млн нелегалов приехали в США и почти каждый второй, кто устроился без документов, обманули работодатели.

Поэтому прежде чем ехать за океан в поисках американской мечты, стоит дважды все обдумать.

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Чем Польша манит украинских работников

Еще одной страной, где украинцы охотно остались бы жить, есть Польша. Об этих намерениях заявила почти половина наших работников, одной из причин они называют дешевые ипотечные кредиты.

Украинцы называют еще три основных преимущества:

высокий уровень зарплат по сравнению с Украиной (80,6%);

стабильная экономическая ситуация в Польше (27,9%);

возможность получить проще, чем в других странах ЕС, рабочую визу или разрешение на временное пребывание (25,4%)

Также журналисты "Сегодня" писали о работу украинцев в Чехии и за что готовы платить от 150 тысяч гривен.