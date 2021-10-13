Есть два обстоятельства: в Кремле назвали условия для увеличения транзита газа через Украину

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В Кремле заявили, что Россия готова увеличить транзит газа через территорию Украины, но при двух условиях.

Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, передает информагентство "ТАСС".

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По словам пресс-секретаря Путина, главным адресатом Украины для решения вопроса о сохранении транзита являются европейские покупатели, которые могут заключить с "Газпромом" новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами, с учетом растущих потребностей в природном газе.

Киев, в свою очередь, должен предложить конкурентные условия транзита.

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", – заявил Песков.

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Спикер Кремля отметил, что в этом случае РФ выполнит свои транзитные обязательства, и заверил, что Россия на данный момент увеличила поставки голубого топлива в Европу до максимально допустимого уровня.

"Можно сказать, что Россия безупречно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые существуют",- рассказал Песков.

Ранее сам Путин заявлял, что "Газпрому" невыгодно увеличивать объемы транзита газа через Украину, так как это дороже.

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В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в 2023 году Украина полностью отсоединит свою ГТС от российской энергосистемы и соединится с европейской.