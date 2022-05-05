Экономика просто остановится: какая санкция станет убийственной для России

Санкции против России / Фото: Getty Images

Полное отключение России от системы SWIFT не сможет окончательно приостановить экономику страны.

Об этом российский экономист и социолог Владислав Иноземцев рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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По его словам, фактор отключения от SWIFT не является для РФ критическим.

"Вспомните начало 90-х годов, никакого SWIFT не было, Россия так же продавала нефть. Этот момент (отключение от международной платежной системы SWIFT – прим. ред.) красиво выглядит, но фундаментально мало что меняет" , – рассказал Иноземцев.

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Эксперт объяснил свою точку зрения, приведя примеры.

"Через SWIFT деньги проходят в секунду, без него – через несколько недель, другой разницы нет. Если вы работаете с российскими ценными бумагами на лондонской бирже, вам нужен SWIFT через мгновенные переводы. Сейчас в Лондоне российские бумаги не продаются, российская биржа под санкциями", – говорит эксперт.

Владислав Иноземцев отмечает, что SWIFT ударит по спекулятивным операциям россиян, но не навредит экспорту и импорту. Именно импорт Иноземцев назвал критическим фактором для экономики РФ.

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"Верю в полное прекращение в Россию импорта чего-либо. Россия критически зависима от критических импортов", – отмечает Иноземцев.

По словам эксперта, это касается фармацевтического, сельскохозяйственного и продовольственного рынков, а также рынка медицинского оборудования, электронных гаджетов, аппаратов для приема мобильного сигнала, оргтехники, компьютерных систем, комплектующих для транспорта. Все это завозится в Россию больше чем на 95%.

Дело в том, что Россия вообще не занимается производством вакцины для сельскохозяйственных животных. Их полностью завозят, а все яйца для бройлеров – европейские, как и семена сахарной свеклы.

"Огромное количество всего, без чего российская экономика просто станет: 75% упаковок для сосисок и колбасы привозят из ЕС. Можно, конечно, приготовить колбасный фарш и резать ножом за прилавком, но это масштабный пласт вещей, которые нечем заменить", – добавляет эксперт.

Владислав Иноземцев убежден: вопрос не в том, сколько Россия теперь будет получать денег за свои нефть и газ. Вопрос в том, что она ничего не сможет на них купить.

Новые санкции против РФ

В Европейском Союзе уже определились с шестым пакетом санкций против России, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков.

"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего количества банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", – написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Некоторые российские банки были отключены от SWIFT еще в начале марта, уже после полномасштабного вторжения российской орды на украинские земли.

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