Економіка просто зупиниться: яка санкція стане вбивчою для Росії

Санкції проти Росії / Фото: Getty Images

Повне відключення Росії від системи SWIFT не зможе остаточно зупинити економіку країни.

Про це російський економіст та соціолог Владислав Іноземцев розповів в інтерв’ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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За його словами, фактор відключення від SWIFT не є для РФ критичним.

"Згадайте початок 90-х років, ніякого SWIFT не було, Росія так само продавала нафту. Цей момент (відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT – прим. ред.) красиво виглядає, та фундаментально насправді мало що змінює", – розповів Іноземцев.

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Експерт пояснив свою точку зору, привівши приклади.

"Через SWIFT гроші проходять за секунду, без нього – за кілька тижнів, іншої різниці немає. Якщо ви працюєте з російськими цінними паперами на лондонській біржі, вам потрібен SWIFT через миттєві перекази. Зараз у Лондоні російські папери не продаються, російська біржа під санкціями", – каже експерт.

Владислав Іноземцев зазначає, що SWIFT вдарить по спекулятивних операціях росіян, але не нашкодить експорту та імпорту. Саме імпорт Іноземцев назвав критичним фактором для економіки РФ.

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"Вірю в повне припинення в Росію імпорту будь-чого. Росія критично залежить від критичних імпортів", – зазначає Іноземцев.

Це, за словами експерта, стосується фармацевтичного, сільськогосподарського та продовольчого ринків, а також ринку медичного обладнання, електронних гаджетів, апаратів для прийому мобільного сигналу, оргтехніки, комп’ютерних систем, комплектуючих для транспорту. Все це завозиться до Росії більше ніж на 95%.

Річ у тому, що Росія взагалі не займається виробництвом вакцини для сільськогосподарських тварин. Їх стовідсотково завозять, а всі яйця для бройлерів – європейські, як і насіння цукрового буряка.

"Величезна кількість усього, без чого російська економіка просто стане: 75% упаковок для сосисок та ковбаси привозять з ЄС. Можна, звісно, зготувати ковбасний фарш і різати його ножем за прилавком, але це масштабний пласт речей, які нічим замінити", – додає експерт.

Владислав Іноземцев переконаний: питання не в тому, скільки Росія тепер отримуватиме грошей за свої нафту та газ. Питання в тому, що вона нічого не зможе на них купити.

Нові санкції проти РФ

У Європейському Союзі вже визначилися з шостим пакетом санкцій проти Росії, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків.

"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є відключення від SWIFT більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Ради", – написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

Додамо, що деякі російські банки були відключені від SWIFT ще на початку березня, вже після повномасштабного вторгнення російської орди на українські землі.

"Сьогодні" також писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.