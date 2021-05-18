Достройка Nord Stream – 2: станет ли для Украины критической потеря 5 млрд долларов

Строительство "Северного потока - 2" / Фото: REUTERS/Anton Vaganov

В случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" (Nord Stream – 2) Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Однако этот ущерб будет неприятным, но не смертельным для нас.

Об этом гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил изданию ExPro.

"В любом случае в Украине все будет хорошо. Да, мы потеряем 1,5 млрд долларов доходов от транзита ежегодно. Да, это печально, но не смертельно", – рассказал чиновник.

По его словам, компания обеспечит транспортировку от добычи и импорта к потребителям. И сейчас она работает над тем, чтобы все в Украине были с газом даже в случае достройки "Северного потока – 2".

Макогон обратил внимание, что проблемы от завершения этого проекта будут и в Европе, ведь там много политиков неправильно понимают ситуацию и считают, что маршрут через Украину сохранится и они всегда смогут получить газ через нашу территорию.

"Но это не так. Если они позволят завершить "Северный поток – 2", то поставок через Украину больше не будет. Мы не сможем поддерживать нашу ГТС "на всякий случай" в ожидании, когда кто-то закажет какие объемы транзита. Кроме того, существуют риски того, что наши северные соседи нам в этом помогут – или выкопают трубы со своей стороны, или взорвут что-то у нас, как было в Грузии или Туркменистане", – предположил руководитель ГТС Украины.

Он убежден, как только у "Газпрома" появится техническая возможность обойти Украину – он это сделает, как это уже было доказано на примере газопровода "Турецкий поток".

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"Украина больше ничего не транспортирует в Грецию, Болгарию, Турцию и даже Румынию. У нас осталась только Молдова. Они бы перевели и Молдову, однако там имеется проблема с Приднестровьем", – говорит Макогон.

По его словам, то же самое будет с "Северным потоком – 2", мощность которого 55 млрд куб м. В прошлом году Украина тоже прокачала 55 млрд куб м, поэтому Россия сможет обойтись без транзита через Украину.

"Остается надежда на санкции, которые смогут остановить строительство. Пока нет никакого компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине в случае запуска "Северного потока – 2". 1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через "Северный поток – 2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, ведь газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5-6 млрд в год. И особенно нужно помнить о военной безопасности. Без транзита интерес к нам со стороны ЕС значительно снизится, а это развяжет руки России", – подытожил гендиректор ГТС Украины.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наращивание военного присутствия РФ на рубежах Украины и "Северный поток – 2" несут угрозу безопасности Европы.

Также говорилось, что Блинкен скорее всего поднимет вопрос "Северного потока – 2" на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на сессии Арктического совета.

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