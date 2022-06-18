Дорожает на глазах! Как изменилась стоимость бензина на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

В большинстве АЗС дефицита бензина не наблюдается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

18 июня на украинских АЗС относительно стабильная ситуация. Хотя по-прежнему большинство не имеет А-95+ и А-92, однако газ в наличии есть. Сглаживает ситуацию и факт того, что один из видов горючего снизился в цене.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Так, 18 июня средняя стоимость А-95+ составляет 52 грн, что в итоге ниже на 29 коп. Стоимость А-95 составляет 50,77 грн (по сравнению с 17 июня вырос на 47 коп.), цена на А-92 не изменилась, ДТ – 56,62 грн (выросла на 0,03 грн), газ стоит 42,50, что на 75 коп. выше предыдущего дня.

В общем ситуация на заправках выглядит так:

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ 42 грн - - -

Заметим, что за неделю стоимость А-95, например, на АЗС Shell выросла с 45,68 грн до 50,99 грн.

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Стоимость бензина существенно вырастет

Конец 2022 может спровоцировать рост стоимости бензина, а катализатором этого станет рост цен на нефть до 140 долларов за баррель.

Так, водители во всем мире, наблюдая за стремительным ростом цен на горючее, уже пересматривают свои бюджеты на полные баки. Ведь после нападения РФ на Украину цены на дизельное топливо и бензин неоднократно повышались до более чем 2 долл. за литр.

Однако ранее водители платили, по данным Европейской комиссии, ниже 1,50 доллара.

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Раньше мы писали, что углубляет бензиновый кризис в Украине, а также рассказывали, чем глава Оператора ГТС Украины предлагает заменить дизель и бензин для тяжелой техники.