Дорогам нужны деньги. Откуда возьмут средства на "Большую стройку"

Все финансирование вернется Украине в виде дополнительного роста ВВП, прогнозируют в "Укравтодоре"

Дорожный фонд, средства из которого идут на строительство, ремонт и содержание дорог, может получить дополнительные деньги и вырасти на треть. Рассматриваются такие источники:

увеличение акциза на автомобильный газ;

запуск системы толлинга в Украине;

в Украине; детенизация рынка топлива;

привлечение финансирования, в том числе на внешних рынках (над этим работает команда президентской программы "Большая стройка").

Об этом на онлайн-форуме Ukrainian Transport Infrastructure Week заявил руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Суммарно эти меры могут увеличить поступления в Дорожный фонд на треть. Это ускорит процесс восстановления основной сети дорог. В свою очередь, эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП", – подчеркнул он.

Руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол, в свою очередь, назвал "Укравтодор" ключевым партнером банка в Украине и напомнил, что учреждение профинансировало пять проектов, которые были реализованы в сфере дорожного строительства. Их общая стоимость – 1,3 млрд евро.

Реклама

Новое соглашение 2020 года предусматривает реконструкцию почти 300 км трассы М-05 Киев – Одесса, строительство Северного обхода Львова и внедрение четырех реформ в дорожной отрасли.

Ключевая из них – предупреждение коррупционных рисков. В агентстве уже работают консультанты ЕБРР. Они изучают и анализируют закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции. На основе их отчета до июля текущего года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию плана в "Укравтодоре" и его подразделениях. Опыт сотрудничества с "Укравтодором" расширят на другие правительственные учреждения в Украине.

Напомним, в 2020 году "Укравтодор" обновил 4056 км дорог государственного значения. По оценкам НБУ, инвестиции государства в дорожную инфраструктуру дали дополнительные 1,5% к ВВП.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.