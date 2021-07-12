Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексация

Выплаты 400 и 500 гривен в месяц пожилым получателям начнут постепенно увеличивать, заверили в Кабинете министров

Накопительные пенсии стали чуть ближе / Фото: Сегодня

В Украине во время мартовской индексации пенсий будут повышать еще и доплаты за возраст. Это касается ежемесячных выплат 400 гривен для лиц от 75 до 80 лет и 500 гривен для лиц старше 80 лет. Такую практику внедрят с 2022 года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что средства на программу помощи пожилым пенсионерам выделят из госбюджета, а не из бюджета Пенсионного фонда.

"Будет профинансирована из государственного бюджета адресная помощь для повышения пенсий для 2,4 млн пенсионеров старше 75 лет. Начиная со следующего года ежемесячные выплаты... будут с 1 марта проиндексированы, а значит увеличены", - отметила Лазебная.

Читайте также: Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июля

Также в 2022 году хотят сохранить:

Реклама

ежемесячные выплаты для 500 тыс. человек, которые имеют страховой стаж 30 лет (у женщин) и 35 лет (у мужчин);

целевые доплаты для 1,5 млн пенсионеров, которые в период трудовой деятельности получали низкие зарплаты.

Напомним, если пенсионеры старше 80 лет уже получают свои 500 гривен в месяц, то людям в возрасте 75+ приходится ждать доплат. Начало выплат перенесли с 1 июля на 1 сентября – летом на это просто не хватило денег в бюджете.