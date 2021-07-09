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Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июля

9 июля 2021 15:01

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Надбавка к пенсии появилась у тех получателей, которых не коснулась ежегодная индексация выплат в марте

Миллион пенсионеров начали получать доплаты

Миллион пенсионеров начали получать доплаты / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, ввели доплаты пенсионерам, которым пенсии назначены недавно – в 2019-2020 годах, пишет "Сегодня". Сумма ежемесячной доплаты составляет 100 гривен.

Как подсчитали в Минсоцполитики, речь идет почти о миллионе пенсионеров. Для таких людей не проводилась индексация в марте этого года, поскольку с момента назначения пенсий прошло меньше 24 месяцев.

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Однако в Кабмине решили из-за инфляции увеличить выплаты и для "молодых" пенсионеров. Тем из них, кому пенсии назначены в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с 1 июля установлена доплата.

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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

Также журналисты "Сегодня" разобрались, как аферисты наживаются на выплатах пенсий:

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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