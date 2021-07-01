Дома в Австрии будут отапливать за счет "лишней" энергии ветра

В Вене уже началось строительство специальной системы, которая преобразовывает экологически чистую электроэнергию в тепло

Строительство идет на месте, где раньше стояли 2 нефтяных резервуара / Фото: Wien Energie

В столице Австрии Вене строят систему преобразования избыточной зеленой электроэнергии в тепло. Проектом занимается городской поставщик электроэнергии, газа и тепла Wien Energie. Предполагается, что объект гарантирует: энергия не будет потрачена впустую и поспособствует стабильности сети.

Систему планируется ввести в эксплуатацию весной 2022 года. Объект возводят на месте, где раньше стояли два нефтяных резервуара. Их заменят два резервуара с подогревателями по 5 МВт каждый, которые в основном предназначены для использования возобновляемой энергии, передает BalkanGreenEnergy.

"Такие системы как новая система преобразования энергии в тепло имеют особое значение для защиты климата. Например, при сильном ветре ветровые турбины часто вырабатывают больше энергии, чем необходимо в данный момент. С нашей системой мы сможем поглощать это избыточное электричество одним нажатием кнопки и преобразовывать его в тепло, накапливать и распределять его", – объяснил гендиректор Wien Energie Майкл Штребль.

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Когда в сети появится избыток энергии, австрийский оператор системы передачи APG сообщит местной компании, чтобы она активировала установку, которая будет нагревать воду до 155 градусов по Цельсию. Вода будет подаваться непосредственно в сеть централизованного теплоснабжения.

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Система электроснабжения должна быть интегрирована с системами газоснабжения и централизованного теплоснабжения, чтобы минимизировать расходы за счет использования избыточной мощности. Это особенно полезно для компаний централизованного теплоснабжения рано утром, когда они могут использовать избыточную электроэнергию, накопленную в сети за ночь, для покрытия утреннего пика – именно тогда они переключаются с ночного на дневной режим отопления.

Как известно, в Украине тоже решают вопрос эффективного использования излишков зеленой энергии. Например, теперь их можно хранить в первом в нашей стране промышленном пауэрбанке:

Напомним, Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.