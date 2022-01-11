Доллар застопорился, а евро "ползет" вверх: чего ждать от курса совсем скоро

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 12 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

11.01 12.01 Смена 1 доллар США 27,50 грн 27,50 грн 0,00 1 евро 31,11 грн 31,17 грн +0,06

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 11 января доллар не изменится, а евро подорожает на шесть копеек.

Реклама

Валютный рынок в 2022 году

В 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными и может быть падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.

Реклама

Он считает, что прогнозы по развитию ситуации для валютного рынка с точки зрения отношений между Украиной и импортерами энергоресурсов будут ключевыми для понимания того, пойдет ли гривня выше 40 за доллар, а инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Первую неделю января доллар радовал тех, кто продавал валюту, и расстраивал тех, кто собирался ее покупать: курс рос как на дрожжах. В чем причина столь необычной активности, рассказали эксперты "Сегодня". В дальнейшем они тоже прогнозируют резкие скачки стоимости валюты.

Ранее мы также рассказывали, стоит ли в ближайшее время покупать доллары.