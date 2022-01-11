Доллар застопорился, а евро "ползет" вверх: чего ждать от курса совсем скоро

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 12 января, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:
|11.01
|12.01
|Смена
|1 доллар США
|27,50 грн
|27,50 грн
|0,00
|1 евро
|31,11 грн
|31,17 грн
|+0,06
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 11 января доллар не изменится, а евро подорожает на шесть копеек.
Валютный рынок в 2022 году
В 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.
Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными и может быть падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.
Он считает, что прогнозы по развитию ситуации для валютного рынка с точки зрения отношений между Украиной и импортерами энергоресурсов будут ключевыми для понимания того, пойдет ли гривня выше 40 за доллар, а инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.
Первую неделю января доллар радовал тех, кто продавал валюту, и расстраивал тех, кто собирался ее покупать: курс рос как на дрожжах. В чем причина столь необычной активности, рассказали эксперты "Сегодня". В дальнейшем они тоже прогнозируют резкие скачки стоимости валюты.
Ранее мы также рассказывали, стоит ли в ближайшее время покупать доллары.