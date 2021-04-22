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Доллар замер на зимнем пике, евро ушел в рост: курс валют НБУ

22 апреля, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 23 апреля:

22.0423.04Изменение
1 доллар США28,06 грн28,06 грн0,00
1 евро33,70 грн33,81 грн+ 0,11

По сравнению со значениями 22 апреля доллар не изменился в цене после роста в предыдущий банковский день. Курс остался на максимальных с февраля отметках. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек.

Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением. Однако, как спрогнозировал сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, до конца этой недели доллар останется в коридоре 27,9-28,1 грн.

"Нерезиденты впервые с начала апреля немного нарастили (на 20 млн грн) свои портфели в ОВГЗ. В случае снижения военной напряженности в ОРДЛО допускаю их возвращение на наш долговой рынок, что послужит фактором стабилизации гривни на межбанке", – объяснил эксперт.

Зато курс евро вырос еще на 11 копеек. По прогнозу Гойлова, к концу недели евровалюта достигнет отметки 33,85 грн.

А о том, как уберечь накопленные деньги от инфляции и девальвации, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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