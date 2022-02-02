Доллар возвращает свои позиции: что случится с курсом уже совсем скоро

Курс валют 3 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 3 февраля:

02.02 03.02 Смена 1 доллар США 28,31 грн 28,38 грн +0,07 1 евро 31,88 грн 32,14 грн +0,26

По сравнению с курсом НБУ на среду, 2 февраля, курс доллара увеличился на 7 копеек, а евро вырос на 26 копеек.

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Доллар не поможет: куда лучше вложить деньги

С понедельника паника на рынке несколько утихла, доллар начал падать в цене. По словам экспертов, валюты на рынке сейчас предостаточно.

Аналитики Экономического дискуссионного клуба советуют вкладывать свободную гривну не в валюту, а например приобрести бытовую технику, которая еще не успела подорожать, хотя и не отрицают – отголосок дорогого доллара и мировая инфляция заставит магазины поднимать ценники.

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Также эксперты отмечают, что покупать сейчас доллары впрок – это не самая лучшая инвестиция.

Как рассказал ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, бизнес имеет гораздо менее оптимистичные ожидания по поводу курса доллара и поставщики уже закладывают в свои товары курс гораздо выше 29 гривен.

Раньше мы рассказывали, что будет с долларом в случае военного нападения РФ на Украину.