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Доллар вернулся за психологическую черту: курс валют НБУ

17 июня, 08:19

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 июня

/ Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 17 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,03 грн;
1 евро – 32,77 грн;
1 злотый – 7,25 грн;
10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на 10 копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" не удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. Тем не менее за неделю – с 10 по 17 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро тоже вырос. Евровалюта поднялась в цене на 15 копеек после падения на восемь копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 17 июня увеличилась на две копейки. Польский злотый подорожал на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 16 июня, доллар на межбанке вырос на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,09/27,11 грн (покупка/продажа). Евровалюта тоже поднялась в цене на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,84/32,86 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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