Доллар в Украине устремился вверх – официальный курс НБУ

Курс доллара вырос на 9 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 23 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,66 грн;

1 евро – 30,05 грн;

1 злотый – 6,40 грн;

10 российских рублей – 3,56 грн.

Курс доллара вырос на 9 копеек, а евро на 7 копеек. В то же время злотый подешевел на 1 копейку, а рубль на 6.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

22 ноября доллар подорожал на 7 копеек, с утренних 26,55/26,57 до 26,62/26,64 гривни к концу сессии.

Евро подешевел на 6 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,03 в покупке и 30,05 в продаже.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.