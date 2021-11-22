Доллар взлетел в цене: НБУ рассчитал для украинцев новый курс гривни

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 ноября

Курс доллара вырос на 13 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 22 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,57 грн;

1 евро – 29,98 грн;

1 злотый – 6,41 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

Курс доллара вырос на 13 копеек, а евро на 1 копейку. В то же время злотый подешевел на 2 копейки, а рубль на 1 вырос.

Реклама

Что будет с долларом?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не уверен, что гривня будет укрепляться. Но гривневые депозиты пока по-прежнему выгоднее валютных заначек. Эксперт предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

А руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин предлагает инвестировать в валюту, несмотря на то, что это уже не так выгодно, как неделю назад.

"Надо покупать не на максимальном курсе, а на его откатах, которые обязательно будут, тогда в среднесрочной перспективе будет прибыль", – уточнил эксперт.

Ранее мы сообщали, что ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов, поэтому стоимость украинских еврооблигаций падает, отражая растущие для нерезидентов риски.