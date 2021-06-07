Доллар в Украине ушел на новый минимум: официальный курс валют

Доллар упал до уровня июля-2020 / Фото: Getty Images, AFP
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 8 июня:
|07.06
|08.06
|Изменение
|1 доллар США
|27,29 грн
|27,19 грн
|- 0,10
|1 евро
|33,06 грн
|33,08 грн
|+ 0,02
По сравнению со значениями 7 июня курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на на 5 копеек в предыдущий банковский день. И это новый минимум – "зеленый" не стоил так дешево с 15 июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.
За неделю – с 1 по 8 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 28 копеек.
Курс евро, напротив, остановил падение. Евровалюта подорожала на две копейки и отошла от минимума за два месяца.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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