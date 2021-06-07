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Доллар в Украине ушел на новый минимум: официальный курс валют

7 июня, 16:27

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 8 июня

Доллар упал до уровня июля-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 8 июня:

07.0608.06Изменение
1 доллар США27,29 грн27,19 грн- 0,10
1 евро33,06 грн33,08 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 7 июня курс доллара упал еще на 10 копеек после снижения на на 5 копеек в предыдущий банковский день. И это новый минимум – "зеленый" не стоил так дешево с 15 июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.

За неделю – с 1 по 8 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 28 копеек.

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Курс евро, напротив, остановил падение. Евровалюта подорожала на две копейки и отошла от минимума за два месяца.

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А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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