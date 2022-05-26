Доллар в банках поменял курс: за сколько продают валюту ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ

Доллар в банках пошел вниз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Средний курс продажи доллара в украинских банках составил 36,5 грн/долл, что незначительно меньше, чем накануне.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".
А вот средний курс покупки в четверг, 26 мая, немного вырос и составил 35,6 грн. Ситуация в отдельных банках сильно отличается и выглядит так:
- ПриватБанк – 36 грн/36,6 грн;
- Ощадбанк – 35,8 грн/36,6 грн;
- Укрексімбанк – 35 грн/37 грн;
- Райффайзен Банк – 35.5 грн/36,4 грн;
- ПУМБ – 35.5 грн/36 грн.
Что происходит на валютном рынке?
Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня "Саа3".
Это обусловлено усилением рисков в обслуживании государственного долга из-за противостояния с Россией, которое может привести к затяжному военному конфликту.
"Текущие объемы предоставляемых кредитов снижают риски по ликвидности, но рост величины госдолга негативно скажется на устойчивости финансовой системы в среднесрочной перспективе. Текущий сценарий аналитики Moody's считали маловероятным", – рассказывает эксперт.
Также во вторник Минфин провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. В целом с начала конфликта их прошло уже 34, а в госбюджет было привлечено 12,61 млрд грн.
По словам Гойлова, продажа "военных" бондов остается одним из основных источников финансирования расходов Кабмина.
На наличном валютном рынке гривна к доллару США укрепилась ниже уровня 37 грн а евро опустился под отметку в 39 грн.
"Это стало следствием решения регулятора разрешить коммерческим банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу. В итоге на рынке увеличилось их предложение при практически неизменном спросе", – подчеркивает аналитик.
А НБУ сейчас прорабатывает различные варианты возобновления полноценной работы межбанка и возвращения к "плавающему" курсу гривны, чтобы ее официальный курс был как можно ближе к рыночному.
"Сегодня" ранее писали, что сейчас делать с валютой украинцам и рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.