Доллар уверенно растет: Нацбанк обновил курс валют

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 27 мая:
|26.05
|27.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,46 грн
|27,55 грн
|+ 0,09
|1 евро
|33,66 грн
|33,68 грн
|+ 0,02
По сравнению со значениями 26 мая курс доллара вырос еще на девять копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара начал взлетать.
Курс евро вырос менее существенно – на две копейки после повышения на 17 копеек днем ранее.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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