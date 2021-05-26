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Доллар уверенно растет: Нацбанк обновил курс валют

26 мая, 16:35

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 27 мая

Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 27 мая:

26.0527.05Изменение
1 доллар США27,46 грн27,55 грн+ 0,09
1 евро33,66 грн33,68 грн+ 0,02

По сравнению со значениями 26 мая курс доллара вырос еще на девять копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 мая – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара начал взлетать.

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Курс евро вырос менее существенно – на две копейки после повышения на 17 копеек днем ранее.

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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