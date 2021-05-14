Доллар упал, евровалюта вернулась к росту: официальный курс

НБУ обновил курс валют / Фото: AFP
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 17 мая:
|14.05
|17.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,63 грн
|27,61 грн
|- 0,02
|1 евро
|33,37 грн
|33,48 грн
|+ 0,11
Этот курс также будет действительным в течение выходных дней 15 и 16 мая.
По сравнению со значениями 14 мая курс доллара снизился на две копейки после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день. За неделю – с 11 по 17 мая (10 мая было выходным) – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек. Впрочем, эксперты предупреждают, что скоро курс доллара может сильно измениться.
Евро вернулся к росту. После падения на 13 копеек днем ранее евровалюта подорожала на 11 копеек.
А о том, почему доллар подешевел в начале мая, узнавайте из сюжета "Сегодня":
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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