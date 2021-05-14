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Доллар упал, евровалюта вернулась к росту: официальный курс

14 мая, 16:42

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 17 мая

НБУ обновил курс валют / Фото: AFP

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 17 мая:

14.0517.05Изменение
1 доллар США27,63 грн27,61 грн- 0,02
1 евро33,37 грн33,48 грн+ 0,11

Этот курс также будет действительным в течение выходных дней 15 и 16 мая.

По сравнению со значениями 14 мая курс доллара снизился на две копейки после того, как не изменился в цене в предыдущий банковский день. За неделю – с 11 по 17 мая (10 мая было выходным) – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек. Впрочем, эксперты предупреждают, что скоро курс доллара может сильно измениться.

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Евро вернулся к росту. После падения на 13 копеек днем ранее евровалюта подорожала на 11 копеек.

А о том, почему доллар подешевел в начале мая, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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