Доллар удержался на минимуме за девять месяцев: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 20 мая

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 мая:

19.05 20.05 Изменение 1 доллар США 27,44 грн 27,42 грн - 0,02 1 евро 33,53 грн 33,49 грн - 0,04

По сравнению со значениями 19 мая курс доллара снизился еще на 2 копейки после падения на 12 копеек до минимума с 27 августа 2020 года. За неделю – с 13 по 20 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 21 копейку. Аналитики отмечают, что валютный рынок в Украине замер в ожидании действий НБУ.

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Курс евро вернулся к падению. Евровалюта подешевела на четыре копейки после роста на девять копеек днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:

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