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Доллар удержался на минимуме за девять месяцев: официальный курс

19 мая, 16:18

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 20 мая

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 мая:

19.0520.05Изменение
1 доллар США27,44 грн27,42 грн- 0,02
1 евро33,53 грн33,49 грн- 0,04

По сравнению со значениями 19 мая курс доллара снизился еще на 2 копейки после падения на 12 копеек до минимума с 27 августа 2020 года. За неделю – с 13 по 20 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 21 копейку. Аналитики отмечают, что валютный рынок в Украине замер в ожидании действий НБУ.

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Курс евро вернулся к падению. Евровалюта подешевела на четыре копейки после роста на девять копеек днем ранее.

Напомним, ранее эксперты объяснили, почему доллар упал в начале мая:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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