Доллар стремительно растет: сколько теперь стоит валюта на черном рынке

Доллар на черном рынке продолжает дорожать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке не перестает расти. 14 мая его значение выше на несколько пунктов по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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По состоянию на утро 14 мая средний курс продаж составляет 34,53 грн/долл, а курс покупки – 34,23 грн.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 34,4 грн/долл, а самый высокий – 35,8 грн/долл.

Напомним, что официальный курс доллара был заморожен Нацбанком 24 февраля на уровне 29,25 грн.

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Когда разморозят курс доллара?

Ранее экономист Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что НБУ все сделал правильно, когда взял курс под жесткий контроль.

Если бы этого не сделали, девальвация была бы намного сильнее, и тогда доллар мог быть даже по 100 грн.

"Нацбанку удалось перекрыть основные каналы оттока капитала за границу, единственное, что не удалось, это вывезение наличной валюты за границу", – говорит эксперт.

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В НБУ уже несколько раз рассказывали о своих планах относительно перехода к плавающему курсу доллара.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что официальный курс доллара будет заморожен минимум до завершения военного положения в Украине.

Точная дата неизвестна, возможно, к плавающему курсу придется возвращаться постепенно, но однозначно это произойдет только после войны.

Ранее мы рассказывали, что будет с долларом и евро в ближайшие годы, а также писали, как война в Украине ударит по экономике США и Европы.