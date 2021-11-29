Доллар стремительно движется вверх: что будет с курсом в последний день осени

Что будет с долларом в конце недели / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 30 ноября:

26.11 29.11 Изменение 1 доллар США 27,10 грн 27,17 грн +0,07 1 евро 30,75 грн 30,65 грн -0,10

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 29 ноября, доллар подорожал на 7 копеек, а евро упало на 10 копеек.

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Что происходит на валютном рынке

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в понедельник курс украинской гривни открыл торги на отметке 27,13 гривен за доллар, что соответствует уровням закрытия пятницы.

Участники валютного рынка были настроены на продолжение девальвационного движения, но после длительных выходных в США решили взять паузу и оценить баланс спроса и предложения.

Кроме этого, рынок переваривает много информации, поступившей в конце недели, в том числе, пресс-конференцию Зеленского, напряженность на границе с РФ новый штамм коронавируса.

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На гривню также давит кризисная ситуация в энергетическом секторе, а уже на этой неделе ожидается большой объем выплат по ОВГЗ – на 12,7 млрд гривен.

"Исходя из сложившихся факторов, ожидаем сохранение давления на гривну и движение в диапазоне 27,1-27,2 гривен за доллар. Целевым уровнем пока остается 27,5 гривен за доллар", – говорит эксперт.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, стоит ли сейчас покупать валюту, а также писали, что будет с курсом в доллара в декабре.