Доллар стремительно набирает обороты – что будет с курсом гривни 24 ноября

Что будет с курсом валют 24 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 24 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,86 грн;
- 1 евро – 30,23 грн;
- 1 злотый – 6,41 грн;
- 10 российских рублей – 3,58 грн.
Курс доллара вырос на 21 копейку, а евро – на семь копеек. В то же время злотый подорожал на одну копейку, а рубль – на две.
Что происходит на рынке валют в Украине
По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, гривна теряет свои позиции, поскольку экспертов и инвесторов беспокоит возможное масштабное военное вторжение России в Украину.
"По итогам прошлой недели нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 1,2 млрд грн. Таким образом, со второй половины ноября суммарно продажи ОВГЗ нерезидентами превысили 3 млрд грн, что достаточно существенно для рынка", – заявил Шевчишин.
Аналитик отмечает, что спекулятивные настроения также подпитывают разворот гривни и Нацбанк снова становится ключевой силой для сглаживания тенденции.
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