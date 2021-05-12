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Доллар стал еще дешевле, евро резко пошел вниз: официальный курс

12 мая, 16:14

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 13 мая

/ Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 13 мая:

12.0513.05Изменение
1 доллар США27,67 грн27,63 грн- 0,04
1 евро33,67 грн33,50 грн- 0,17

По сравнению со значениями 12 мая доллар упал еще на четыре копейки после снижения до минимума за два месяца в предыдущий банковский день. За неделю – с 6 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

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Евро тоже упал. После роста на 18 копеек днем ранее евровалюта подешевела на 17 копеек.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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