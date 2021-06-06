Доллар "сорвался в пике" – ждать ли курса 27 гривен и ниже

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На уходящей неделе доллар, медленно дешевеющий уже полтора месяца, таки "сорвался в пике", хотя и не очень крутое – снижение курса за 7 дней составило 25 копеек. В наличной продаже средний курс опустился до 27,35 грн/доллар. Были в очередной раз побиты курсовые рекорды года: так дешево американская валюта стоила последний раз 11 месяцев назад, в июле 2020 года, но тогда тренд был резко восходящим.

Чего ожидать от курса к середине июня, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар дешевел всю неделю, причем к выходным темпы его ослабления усилились. За первые три дня недели курс упал на 5 копеек, еще за четыре дня – на 20 копеек. Окончательный курс перед выходными – 27,35 грн/доллар в продаже и 27,15 грн/доллар в покупке. Спред (разница между курсами покупки и продажи) расширился с 17-18 копеек до 20 копеек, что говорило о непонимании банкирами того, как долго и стремительно будет падать доллар. Поэтому они старались покупать его как можно дешевле, тем более, что недостатка в предложении валютного "кэша" со стороны населения не было.

Некоторые банки и ПОВы (пункты обмена валют) ставили курс покупки даже 27,05 грн/доллар. Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 27,20 грн, минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 27,22 грн.

Нацбанк, установивший на минувший понедельник курс 27,50 грн/доллар (-3 коп.), продолжил энергично укреплять гривню и к пятнице уже было до 27,34 грн/доллар. На понедельник, 7 июня, регулятор установил курс 27,29 грн/доллар, укрепив гривню еще на пятак.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главным драйвером укрепления гривни снова стал Минфин, продавший в минувший вторник ценных бумаг на внушительную сумму – 15,86 млрд грн (неделю назад было всего 6 млрд грн). В сочетании с еще двумя факторами – заметное предложение валюты нерезидентами под закупку ОВГЗ и экспортерами, которым гривня нужна для ведения хоздеятельности в июне, курс доллара начал быстро снижаться. И если бы не выход Нацбанка на межбанковский рынок с покупкой валюты, то гривня укрепилась бы еще больше.

"Регулятор выкупил всего 20 млн долларов, но дал понять: обвала курса до 27 грн он не допустит. В итоге продавцы придержали валюту, и ее удешевление затормозилось. Очевидно, что наличный рынок пошел вслед за безналичным, тем более, что особого спроса на валюту среди населения сейчас нет, ее предложение больше", – комментирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин отметил, что в этот раз основными покупателями ОВГЗ были нерезиденты, привлеченные очередным повышением процентных ставок.

"У Минфина крупные выплаты по предыдущим выпускам ОВГЗ, надо было срочно перезанять, сделав новые выпуски, пришлось поднимать ставки. По годичным облигациям ставки превысили 11% годовых, по двух- и трехгодичным – превысили 12%. Это "не есть хорошо", но из двух зол министерство выбрало меньшее – иначе пришлось бы, условно говоря, объявлять дефолт, а это паника на рынке, резкая девальвация гривни и так далее", – анализирует Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин отметил: последние два дня торгов на межбанке показали, что покупатели валюты все еще слабы, бизнес-активность невысокая.

"Выход НБУ с покупкой в среду смог остановить укрепление гривни, но последние дни торги закрывались на минимальных уровнях доллара. Более того, накануне нерезиденты вошли в покупку ОВГЗ после продолжительной паузы, это сильный фактор поддержки гривни. Также, по слухам, нерезиденты подкупают валюту под дивиденды, но делают аккуратно, что бы не сорвать курс, потому что им выгодна сильная гривня", – разъяснил Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни. Каким будет курс – зависит от действий регулятора.

По оценкам Александра Охрименко, Нацбанк начнет активно выкупать валюту, когда курс доллара снизится до 27 грн/долллар.

"Ниже 27 гривен не будет, но пока ожидаем тренд на снижение", – уверен Охрименко.

Олег Пендзин говорит, что в условиях высоких ставок по ОВГЗ следующий аукцион Минфина также окажется результативным, валюты на рынке будет много. Если Нацбанк не станет выкупать излишки – курс может опуститься даже до 27,1-27,2 грн/доллар.

Андрей Шевчишин добавил, что на курс влияет не только баланс предложения и покупки валюты на межбанке, но и новостной фон. Хорошие новости играют в пользу гривни, негативные – наоборот.

"Сейчас ЕС и Украина начали сотрудничать в сфере кибербезопасности. На фоне все более тесного сотрудничества Украины с Евросоюзом гривня имеет шансы еще укрепить свои позиции. Помимо этого, игроки находится в ожидании открытия рынка земли, что должно позитивно отразиться на экономических тенденциях. Ожидаем движение курса гривни в горизонте 27,25-27,35 гривен за доллар", – анализирует Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов не изменились.

Александр Охрименко уверен, что гривня не будет как минимум дорожать не только в июне, но и в июле. Поэтому совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара, актуален и в июле.

Андрей Шевчишин утверждает: сейчас самое время покупать дешевеющую валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более. Эксперт напомнил, что по базовому сценарию Нацбанка, гривня может подешеветь к концу года на 3,6% в сравнении со среднемесячным курсом 2020 года (27,33 грн/доллар), по пессимистическому сценарию – на 16,4%. Это, соответственно, до 28,3 и 31,8 грн/доллар.

Олег Пендзин советует мониторить рынок как продавцам, так и покупателям наличной валюты. На фоне удешевления доллара разброс курса стал больше, поэтому можно найти наиболее выгодный. Это особенно актуально при покупке значительных сумм – от 500 долларов.

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