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Доллар снова просел, а евро застыл на месте: НБУ огласил курс валют на четверг

2 июня, 16:37

Игорь Тимофеев

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 3 июня

Фото: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 3 июня:

02.0603.06Изменение
1 доллар США27,44 грн27,43 грн- 0,01
1 евро33,53 грн33,53 грн+ 0,00

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на копейку после падения на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 27 мая по 3 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 12 копеек. Аналитики уже объяснили, почему доллар вернулся к падению.

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А вот курс евро остался на прежнем уровне после роста на две копейки днем ранее. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость евровалюты в Украине зависит скорее от ситуации на глобальных финансовых рынках, чем от тенденций внутри нашей страны.

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Источник: Сегодня

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