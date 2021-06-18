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Доллар снова подорожал, а евро продолжил падение: официальный курс

18 июня, 16:25

Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 22 июня

Доллар закрепился выше 27 грн. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 22 июня:

17.0618.06Изменение
1 доллар США27,17 грн27,19 грн+ 0,02
1 евро32,44 грн32,23 грн- 0,21

По сравнению со значениями 18 июня курс доллара вырос еще на 2 копейки после повышения на 14 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. С 14 по 22 июня гривня ослабла по отношению к американской валюте на 15 копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

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Курс евро при этом продолжил снижаться. Евровалюта упала на 21 копейку после падения на 33 копейки днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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