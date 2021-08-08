Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августе

Эксперты считают, что соотечественники разочаровались в долларе. Коллаж "Сегодня"

Наличный доллар продолжает нервировать украинцев – на уходящей неделе курс колебался то вверх, то вниз. Эксперты говорят, что это ситуативные колебания и советуют запасаться валютой, мол, скоро будет дороже.

Но украинцы поступают с точностью до наоборот: избавляются от долларов. Правильно ли они делают, чтобы сохранить и приумножить сбережения, что будет с курсом к середине августа, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

В отличие от ситуации в конце июля, когда доллар медленно, но стабильно слабел, ситуация на стыке июля и августа оказалась более динамичной. С первого дня августа доллар начал крепчать, как и предсказывали наши эксперты. За пять дней курс снова преодолел в наличной продаже 27 грн за доллар (27,06). Но в пятницу снова опустился до 27 грн. При этом спрэд (разница между курсами покупки и продажи) за неделю расширился с 17-18 копеек до 20-21 копейки.

Окончательный средний курс перед выходными – 27 грн/доллар в наличной продаже и 26,80 грн/доллар в покупке. За июль и шесть дней августа доллар ослабел как в покупке, так и в продаже на 40 копеек.

Максимальный курс, по которому можно было в минувшую пятницу сдать наличный доллар – 26,87 грн (на 1 коп. выше, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,90 грн (на 2 коп. выше, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник официальный курс 26,82 грн/доллар, всю неделю плавно ослаблял гривню, ее курс дошел до 26,94 грн/доллар. Но на понедельник, 9 августа, Нацбанк установил курс 26,83 грн/доллар, укрепив гривню на 11 копеек и практически нивелировав ее ослабление за неделю.

Анализ ситуации на рынке

Андрей Шевчишин объяснил, почему доллар к пятнице перестал укрепляться и потерял в покупке и продаже около пяти копеек.

"Исходя из увеличения ширины спрэда и быстрого перехода к покупкам можно предположить, что на рынке опять появились госкомпании с продажей валюты, либо запоздалые продавцы со срочным закрытием контрактов, – анализирует Андрей Шевчишин. – Но то, что накануне НБУ выходил с покупкой валюты, удержало продавцов от значительных объемов предложения, поэтому курс ослабел ненамного. Очевидно, что наличный рынок в этой ситуации последовал за безналичным".

Эксперт также отметил, что резервы Нацбанка в июле выросли на 2,1% – до 28,95 млрд долларов (увеличение благодаря доразмещению правительством еврооблигаций, покупка НБУ валюты на межбанке, валютные поступления в пользу правительства на сумму 665,8 млн долларов). Это все усиливает гривню.

Александр Охрименко дополнил, что свой вклад в укрепление гривни вносит и население, больше сдавая валюты, чем покупая. По информации Нацбанка, за июль украинцами продано на 300 млн долларов больше, чем куплено, а с начала года – на 2,290 млн долларов. То есть за последний месяц года было сдано 13% валютного кэша с начала года.

"Причин тому две: первая – похоже, что украинцы разочаровались в дешевеющем долларе как источнике инвестиций и переводят сбережения в гривню, надеясь заработать на процентах, – утверждает Александр Охрименко. – Вторая причина – выросли поступления от трудовых мигрантов, летом у них "высокий сезон" заработков. Деньги они переводят в Украину, эта наличная валюта в значительных объемах также идет в обменники – гривня нужна для текущих расходов семей мигрантов".

Олег Пендзин отметил, что последний аукцион по размещению Минфином ОВГЗ снова оказался слабым – удалось привлечь всего 1,9 млрд грн (предыдущий аукцион дал 3 млрд грн).

"Сыграла свою роль и обещанная Украине помощь МВФ в размере 2,7 млрд долларов, – говорит Олег Пендзин. – По этой причине Минфин стал меньше продавать ОВГЗ".

Но спрос на ценные бумаги продолжает снижаться, как со стороны банков, для которых уменьшилась их доходность после повышения учетной ставки НБУ), так и со стороны нерезидентов, которые, наоборот, продают ОВГЗ. За первые два дня августа нерезиденты вышли из ОВГЗ на 973 млн грн, притом, что за весь июль они продали ОВГЗ на 3,5 млрд грн. Это, по оценке эксперта, негативно влияет на курс гривни. Но большое предложение валюты в последние три недели нивелирует это влияние.

Чего ожидать на следующей неделе

Все эксперты говорят, что на наступающей неделе на межбанковском (и на наличном тоже) рынке не будет потрясений, так как ключевым игроком по-прежнему остается Национальный банк. Именно он регулирует, каким будет курс, то выкупая, то продавая валюту.

Александр Охрименко: "Украинцы переводят сбережения в гривню, надеясь заработать на процентах". / Фото: Facebook

По оценке Олега Пендзина и Александра Охрименко, "якорная точка" сейчас – это 27 гривен за доллар, от которой курс далеко не отойдет, не позволит регулятор. Сейчас ему это легко делать, так как на рынке профицит валюты, которую всего лишь надо выкупить в золотовалютные резервы, если гривня начнет заметно укрепляться.

Андрей Шевчишин ожидает на следующей неделе повышенную волатильность (значительная изменчивость цены) на рынке и движение курса в широком диапазоне 26,85-27 грн за доллар.

"При этом в перспективе склоняемся к переходу гривни к ослаблению и возврату к 27 грн за доллар", – уточнил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко по-прежнему советует к осени постепенно переходить из гривневых депозитов (по окончании договора) в валюту. Но не в доллар, а в евро, так как, по прогнозам международных финансовых аналитиков, доллар будет слабеть к евро. Эксперт напомнил, что сейчас за один евро дают 1,18 доллара, а осенью может быть 1,22 и более. То есть заработать можно будет на подорожавшем евро.

Андрей Шевчишин говорит, что сейчас выгодное время для скупки валюты – в августе и далее дешевле вряд ли будет, а с осени начнется подорожание.

Олег Пендзин, как и ранее, советует взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

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